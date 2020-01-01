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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مدير مكتبة القاهرة الكبرى: نشاطنا لم يتوقف وننظم كثيرًا من الندوات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:18 ص
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
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أكد ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى أن، نشاط المكتبة لم يتوقف في ظل جائحة "كورونا" بل حرصت على تنشيط الخدمات الإلكترونية والخدمات المعلوماتية المقدمة عن بعد مثل خدمة المعلومات بالتليفون والإنترنت وخدمات الإحاطة الجارية والبث الانتقائي للمعلومات عن طريق جروب المكتبة على فيس بوك وأرقام خدمات المعلومات بالمكتبة.

وذكر عثمان -في تصريحات للنشرة الثقافية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين- أن دور المكتبة لم يتوقف في ظل جائحة كورونا وأن نورها كان ساطعًا ولم يخفت في سماء الثقافة بل ظلت تقوم بدورها الثقافي من خلال بث خدماتها الثقافية عبر الإنترنت.

وأضاف أن، إدارة المكتبة استفادت من الوقت وعملت على إعادة ترميم مبنى المكتبة الأثري بأحدث الطرق والتقنيات المستخدمة في الترميم والصيانة بالتعاون مع وزارة الآثار وتعقيم مبنى المكتبة بشكل كامل لاستقبال طلاب الجامعات المصرية لإنهاء أبحاثهم العلمية.

وأوضح أن، المكتبة نظمت العديد من الندوات دون جمهور وبثت محتواها الثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات وزارة الثقافة على اليوتيوب في سياق الحرص على تنشيط الخدمات الإلكترونية والخدمات المعلوماتية المقدمة عن بعد.

وأشار إلى التعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف في تنفيذ ورش عمل ولقاءات فنية وثقافية متخصصة وبثها عبر برنامج زوم للمواطنين وتعريف المواطنين بالخدمات المعلوماتية التي تقدم بمختلف المكتبات المصرية والعربية لتعميم الاستفادة منها.

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