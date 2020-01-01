رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بتسجيل خاص.. مغنون يدعمون أفراد الجوقات بكنائس بريطانيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:17 ص
كنائس بريطانيا
كنائس بريطانيا
أ ش أ
طباعة
انضمت المطربة الويلزية ألد جونز ونجمة الأوبرا الدولية إليزابيث واتس إلى أكثر من 250 من المنشدين من جميع أنحاء المملكة المتحدة في تسجيل خاص لجمع الأموال لدعم الجوقات.

وكجزء من المشروع، قام 269 مغنيًا بتصوير أنفسهم وهم يغنون في المنزل، مع مقاطع تم إرسالها إلى كاتدرائية نورويتش، حيث تم تنسيق المشروع، وتم تحريرها في فيديو واحد.

وتم تصميم المشروع لدعم صندوق الطوارئ لجوقة الكاتدرائية، والذي يساعد الكورال أثناء الوباء.

وقد اُفتتحت الكنائس في إنجلترا لأول مرة منذ إغلاقها يوم الأحد الماضي، دون أن يُسمح بالغناء.
وقد سُمح بإعادة فتح الكنائس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لكن رواد الكنيسة في ويلز لا يزالون ينتظرون معرفة متى ستستأنف الخدمات.

والجوقة هي فرقة موسيقية من المغنيين، ويترأس الجوقة عادةً قائد الفرقة، الذي يقود العروض عبر إيماءات الوجه واليدين.

موضوعات متعلقة

محمد الباز: السيسي «رئيس التفاصيل الصغيرة»

«بيتي هيتخرب».. رانيا يوسف تقبل اعتذار متحرش

السيسى: كل مواطن سيتقدم لطلب شقة «هياخدها»

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

نجم الساعة

مديحة كامل تتحدث عن نفسها: أحب الفسيخ وهؤلاء الفنانين.. وهذا رأيي في هاني شاكر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بتسجيل خاص.. مغنون يدعمون أفراد الجوقات بكنائس بريطانيا

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندى يحقق التباعد الجسدى عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

سناء البيسى تقدم رحلة مع الموسيقى والغناء فى «دندنة»

مدير مكتبة القاهرة الكبرى: نشاطنا لم يتوقف وننظم كثيرًا من الندوات

«التجريب فى روايات محمود عوض عبد العال» على طلاب دمنهور قسم اللغة العربية

السبت.. ساقية الصاوي تستضيف «المولوية» في حفل موسيقي