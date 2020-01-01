بتسجيل خاص.. مغنون يدعمون أفراد الجوقات بكنائس بريطانيا

انضمت المطربة الويلزية ألد جونز ونجمة الأوبرا الدولية إليزابيث واتس إلى أكثر من 250 من المنشدين من جميع أنحاء المملكة المتحدة في تسجيل خاص لجمع الأموال لدعم الجوقات.وكجزء من المشروع، قام 269 مغنيًا بتصوير أنفسهم وهم يغنون في المنزل، مع مقاطع تم إرسالها إلى كاتدرائية نورويتش، حيث تم تنسيق المشروع، وتم تحريرها في فيديو واحد.وتم تصميم المشروع لدعم صندوق الطوارئ لجوقة الكاتدرائية، والذي يساعد الكورال أثناء الوباء.وقد اُفتتحت الكنائس في إنجلترا لأول مرة منذ إغلاقها يوم الأحد الماضي، دون أن يُسمح بالغناء.وقد سُمح بإعادة فتح الكنائس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لكن رواد الكنيسة في ويلز لا يزالون ينتظرون معرفة متى ستستأنف الخدمات.والجوقة هي فرقة موسيقية من المغنيين، ويترأس الجوقة عادةً قائد الفرقة، الذي يقود العروض عبر إيماءات الوجه واليدين.