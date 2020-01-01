آلاف البلغاريين يتظاهرون مجددا ضد الحكومة

نزل آلاف البلغاريين إلى الشوارع، لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجا على الفساد وللمطالبة باستقالة حكومة بويكو بوريسوف المحافظة.وحسبما افادت وكالة انباؤ"فرانس برس" في صوفيا، تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف شخص لساعات خارج مبنى الحكومة، هاتفين "مافيا" و"استقالة".كما توجّه المتظاهرون إلى البرلمان، وأعاقوا حركة المرور في معظم أنحاء وسط العاصمة وأعلنت وزارة الداخلية مساءً أنّ المسيرة في العاصمة انتهت بلا حوادث.كذلك، تظاهر المئات ضد الحكومة في عشر مدن بلغارية أخرى على الأقلّ.وبدأت الاحتجاجات الخميس في صوفيا تنديدا بعمليات دهم غير مسبوقة في مقر الرئاسة، أمرت بها النيابة التي يستخدمها رئيس الحكومة "أداةً" على حدّ قول رئيس البلاد رومين راديف.وقال الرئيس راديف القريب من الاشتراكيين، في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، إنّ "الطابع المافيوي للحكومة (التي يقودها بوريسوف) دفع بلغاريّين من كلّ الأعمار ومن مختلف الميول السياسيّة إلى المطالبة باحترام القانون".وأضاف الرئيس الذي ينتقد بشدّة رئيس الوزراء ويتّهمه بأنّه قريب من بعض الأثرياء ان "الحلّ الوحيد هو استقالة الحكومة والمدّعي العام" بسبب ممارستهما "الابتزاز" وانتهاكهما "قرينة البراءة".وأشار راديف إلى أنّ هناك "إجماعًا وطنيًّا تَشكّل ضدّ المافيا". وأضاف أنّ "أوروبا ليس لها الحقّ في تجاهل بلغاريا، والاتّحاد الأوروبي يحتاج إلى بلغاريا ديموقراطيّة".واعتُقِل مستشاران للرئيس الخميس في منزليهما وتمّ تفتيش مكتبيهما في مقرّ الرئاسة. وأحدهما متّهم بـ"استغلال النفوذ" لأنّه عمل وسيطًا بين الرئيس ورجل أعمال مثير للجدل، والآخر لأنّه استولى على وثائق من أجهزة الاستخبارات.