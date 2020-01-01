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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العفو الدولية»: الحكومات فشلت فى حماية العاملين الصحيين المشاركين فى مكافحة كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:15 ص
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
وكالات
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قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إن العديد من الحكومات تفشل في توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في معركة مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ووجد نقص في معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع الدول والمناطق الـ 63 تقريبًا التي شملها استطلاع تقرير منظمة العفو الدولية «عدوى، تكميم أفواه، واعتداء».

وقالت المنظمة إنها جمعت تقارير عن وفاة حوالي 3 آلاف عامل صحي في 79 دولة، مضيفة أن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

وشددت على مخاوف أخرى بما في ذلك انخفاض الأجور وساعات العمل الطويلة ومعاقبة الأشخاص الذين يتحدثون علنا ضد ظروف العمل السيئة في بعض الدول.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن تقريرها يسلط الضوء على المخاوف الجسيمة التي يعاني منها العاملون الصحيون والأساسيون اليوم، والطرق العديدة التي تفشل فيها الحكومات في توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهم بشكل ملائم.

وقالت إن روسيا وبريطانيا سجلتا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالاصابة بـ«كوفيد-19» بين العاملين الصحيين، مع ما لا يقل عن 545 حالة وفاة في روسيا و540 في بريطانيا.

وأكد تحليل منظمة العفو، أن بعض مجموعات العاملين في مجال الصحة والرعاية والمرافق الصحية تأثروا بشكل غير متناسب بالجائحة.

واستشهدت بأمثلة لعمال من السود والأقليات العرقية الأخرى في بريطانيا، من مجتمع الداليت في الهند ومن المجتمع الناطق بالصومالية في فنلندا.

وقالت منظمة العفو، إن العاملين في مجال الصحة في دول من بينها روسيا والصين واجهوا أعمال انتقامية؛ بسبب «التحدث علنًا عن ظروف عملهم أو لانتقاد استجابة السلطات».

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