فيكتوريا الأسترالية تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل 177 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات اصابة معروفة.ويأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياما تجاوزت فيها حالات الاصابة حاجز 200 اصابة يوميا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.