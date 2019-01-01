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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منفذ الهجوم المسلح على مسجدين بنيوزيلندا يمثل نفسه فى جلسة النطق بالحكم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:08 ص
منفذ الهجوم
منفذ الهجوم
وكالات
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أعلن اليوم الإثنين، أن الرجل المسؤول عن هجومين قاتلين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 سيمثل نفسه في جلسة النطق بالحكم التي من المقرر أن تعقد في أغسطس المقبل.

وأقر الرجل الأسترالي في مارس الماضي بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و40 محاولة قتل، واتهام بارتكاب هجوم إرهابي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وحرر القاضي كاميرون ماندر محضرًا، اليوم الإثنين، ينص على أن محاميا الرجل، شاني تايت وجوناثان هدسون، قد تم منحهما إذنًا بالانسحاب من القضية.

وقال ماندر، إن المتهم أعرب عن رغبته في ممارسة حقه في تمثيل نفسه.

ومنح ماندر إذن الانسحاب من القضية للمحاميين بعد أن اقتنع بأن المتهم فهم حقوقه في التمثيل القانوني.

وتابع ماندر أن جلسة النطق بالحكم ستعقد كما هو مقرر في 24 أغسطس.

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