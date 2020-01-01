«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلًا على كليهما.وبالنسبة لحالة الرياح، يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وفيما يخص البحر المتوسط تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالقاهرة 35 24الإسكندرية 30 23وادي النطرون 34 24طنطا 35 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 23بلطيم 31 24مطروح 27 20السلوم 30 20سيوة 36 21بورسعيد 31 23دمياط 30 23الزقازيق 35 24المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 21السويس 35 22العريش 31 22رفح 31 21رأس سدر 38 25نخل 36 17نويبع 36 27طابا 34 24كاترين 31 16الطور 36 25شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 27مرسى علم 37 29الفيوم 36 25بني سويف 36 24المنيا 38 24أسيوط 41 23سوهاج 40 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 41 28إدفو 41 28أبو سمبل 41 29الوادي الجديد 40 25شلاتين 36 29أبو رماد 34 28حلايب 32 30رأس حدربة 33 29