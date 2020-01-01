بعد ساعات.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن 8 مناطق بالعاصمة، بداية من الساعة 9 صباح اليوم الإثنين، وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.وحددت الشركة المناطق وهي: (منشية البكري - سراي القبة - طومان باي - شارع سنان - شارع العزيز بالله - شارع بن سندر - شارع ناصوح - شارع ترعة الجبل ومتفرعاته).وأوضحت أن ذلك الانقطاع يرجع للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع جسر السويس؛ لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة جسر السويس.كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.