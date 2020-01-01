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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشييع عمدة سيئول عبر الإنترنت بسبب كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:51 ص
تشييع عمدة سيئول
تشييع عمدة سيئول
وكالات
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أفادت اللجنة المنظمة لتشييع عمدة سيئول الراحل بارك وون-سون، بأن مراسم توديعه ستجرى عبر الإنترنت اليوم الإثنين، تماشيا مع حملة التباعد الاجتماعي الرامية للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال النائب بارك هونج-كون من الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يشارك في قيادة لجنة تنظيم الجنازة، إن جثمان الراحل سينقل من مستشفى جامعة سيئول الوطنية إلى مبنى المدينة يوم الإثنين لإجراء المراسم المخطط لها في الساعة الثامنة والنصف، مشيرا إلى أن "الحدث سيجرى عبر الإنترنت بشكل يتماشى مع مبادئ التعاون مع مجهودات منع تفشي كورونا، وسيعقد على نطاق بسيط".

وحدد عدد الحضور بـ100 شخص بما يشمل أفراد أسرة الفقيد، وكبير موظفي المدينة، وممثلين عن الحزب والجماعات المدنية.

وستبث المراسم التي تعد جزءا من مراسم العزاء العامة التي تستضيفها حكومة سيئول رسميا، عبر الهواء على قنوات حكومة سيئول على موقع يوتيوب ومحطة الراديو التابعة للحكومة "تي بي إس".

وسيتم نقل جثمان "بارك" إلى محرقة حديقة سيئول التذكارية قبل أن يتم دفنه في مسقط رأسه تشانج نيونج، بإقليم كيونج سانج الجنوبي.

وقد زار 11،486 شخصا قاعة العزاء أمام مبنى البلدية، كما وضع ما يزيد عن 640 ألف شخص زهورا افتراضية على نصبه التذكاري على الإنترنت، وفقا لمسؤولين في المدينة.

ووجد عمدة سيئول الذي كان في منتصف ولايته الثالثة ومرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة ميتا الأسبوع الماضي، بعد اتهامه رسميا بالتحرش جنسيا بمساعدته السابقة.

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