فرض حظر على الخمور والتجوال فى جنوب افريقيا بعد تزايد حالات كورونا

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، إن بلاده ستعيد فرض حظر على بيع الخمور، وحظر تجول ليلي للحد من الضغط على المستشفيات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.وفرضت حكومة رامابوسا أحد أشد تدابير العزل العام في العالم آواخر مارس لكنها خففت بعد ذلك كثيرًا من القيود؛ بسبب القلق على اقتصادها المتعثر.وجنوب إفريقيا بها أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إفريقيا وتسجل حاليًا رابع أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم.وصرح رامابوسا، في كلمة عبر التلفزيون، بأن البلاد لا يمكنها تقبل تحمل مستشفياتها وعياداتها عبء إصابات يمكن تفاديها بسبب شرب الكحوليات.وأضاف: «هذه معركة لإنقاذ جميع الأرواح ونحتاج توفير كل سرير»، مشيرًا إلى أن عاصفة فيروس كورونا أشد شراسة وأكثر تدميرًا من أي شيء عرفناه.وسيستمر حظر التجول الليلي من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحًا، وسيبدأ سريانه اليوم الإثنين باستثناء من يذهبون من وإلى العمل أو يسعون لمساعدة طبية.وسجلت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا 12058 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 276242 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة بواقع 108 حالات إلى 4079 حالة.