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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أقارب ضحايا كورونا فى إيطاليا يلجأون للهيئات الأوروبية بحثًا عن العدالة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:09 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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طالب أقارب ضحايا «كوفيد- 19» في إيطاليا الهيئات الأوروبية، اليوم الإثنين، بمراقبة التحقيقات الجنائية في إيطاليا؛ بسبب الإهمال المزعوم في التعامل مع الوباء.

وكتبت جمعية «نوي دينونسيريمو» رسالة لأورزولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وروبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية في رسالتها: «كأقارب للضحايا، نحثكم على الإشراف على التحقيقات الجارية بشأن وباء فيروس كورونا في إيطاليا».

وحثوا الهيئتين على «المراقبة اليقظة» للانتهاك المحتمل لعدة مواد من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وأشاروا إلى المادة (1) بشأن حرمة كرامة الإنسان، والمادة (2) المتعلقة بالحق في الحياة، والمادة (3) المتعلقة بالحق في السلامة الشخصية.

ويقع مقر جمعية «نوي دينونسيريمو» في بيرجامو، المقاطعة الأكثر تضررًا من الفيروس، لكنها تجمع أدلة على إهمال رسمي وعدم كفاءة من جميع أنحاء إيطاليا.

وقدمت المجموعة الشهر الماضي 50 شكوى جنائية فردية إلى النيابة العامة في برجامو، وتخطط لتقديم 100 شكوى أخرى في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

وألقت الشكاوى المقدمة في يونيو باللوم على السلطات لفشلها في إغلاق بلدتي الزانو لومباردو ونيمبرو، وهما بؤرتان أصيبتا مبكرًا بالفيروس بالقرب من بيرجامو، في أوائل مارس.

وأشاروا أيضًا إلى إعادة الفتح السريع لغرفة الطوارئ في مستشفى الزانو لومباردو، بعد تشخيص أول حالات اصابة بـ«كوفيد-19» هناك، مشيرين إلى أنها ساهمت في انتشار الجائحة.

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