الجيش السودانى والشرطة يؤكدان على التنسيق وتكامل الأدوار

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، والفريق شرطة عز الدين الشيخ، مدير عام قوات الشرطة الجديد، استمرارية التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار بين القوات المسلحة وقوات الشرطة وكافة مكونات المنظومة الأمنية، من أجل حماية السودان والمحافظة على مكتسبات شعبه.وذكر مركز الإعلام العسكري بالسودان، في بيان له، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس هيئة الأركان اليوم مدير عام قوات الشرطة.