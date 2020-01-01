اعتراض صاروخين و6 طائرات مسيرة أُطلقوا باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، اعتراضه لصاروخين باليستيين و6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة.وأضاف المالكي أن القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقت من صنعاء باتجاه المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن الحوثيين يتعمدون التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.