سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13-7-2020

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-7-2020 استقرارًا كبيرًا أمام الجنيه المصري في أسواق المال المحلية المصرية، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.ونستعرض لكم فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-7-2020سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بسعر 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ويأتي الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.27 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.25 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.وفي سياق متصل، جاء سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ويأتي تحديد سعر صرف الريال في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.يشار الي أن المملكة العربية السعودية تتداول الريال كعملة رسمية لها، من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".