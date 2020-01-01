موسكو: 25 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة الروسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 27 وفاة أمس السبت، ليرتفع إجمالي الوفيات في موسكو إلى 4168 حالة.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "توفي بموسكو 25 شخصًا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة إلى 4168 حالة".وكانت روسيا قد شهدت خلال آخر 24 ساعة تعافي 3515 مصابًا من مرض "كوفيد-19"، ما قاد حالات الشفاء من فيروس كورونا في روسيا لكسر حاجز النصف مليون حالة شفاء.وارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في روسيا إلى 501 ألف و61 حالة شفاء، من بين 727 ألفًا و162 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بنسبة شفاءٍ بلغت 68.9%.وفي الوقت ذاته، لا يزال هناك 214 ألفًا و766 حالة نشطة بفيروس كورونا في روسيا، من بينها 2300 حالة في وضعية حرجة.وروسيا هي رابع أكثر بلدان العالم من حيث الإصابات بفيروس كورونا، خلف الولايات المتحدة والبرازيل والهند، على الترتيب، وهي الرابع أيضًا في عدد حالات الشفاء خلف البلدان الثلاثة بنفس ترتيبها.