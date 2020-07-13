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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عايدة رياض تكشف تفاصيل بدايتها مع الرقص وانضمامها لفرقة رضا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:45 ص
عايدة رياض
عايدة رياض
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل بدايتها مع الرقص الشرقي، وكيف انضمت لفرقة رضا للفنون الشعبية.

وقالت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «القاهرة الآن» مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية الحدث: «عندما دخلت للفرقة القومية للفنون الشعبية كنت لازلت في المدرسة، وكنت في الصف السادس الابتدائي، وكانت هناك مدرسة كانت تزورنا لإقامة حفلة مدرسية بشكل منتظم، وكانت مدرسة في الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكنت أنا وقتها بطلة في الجومباز، فقالت لي: على فكرة أنتي شاطرة في الرقص».

وأضافت: «عندما قالت لي المدرسة وقتها إنتي شاطرة، قالت لي: عندنا الفرقة القومية للفنون الشعبية، ومكنتش أعرف عنها حاجة، ولما سألتها يعني إيه فرقة شعبية؟ قالت: ياعايدة إنتي شفتي فيلم إجازة نص السنة؟ قلتلها: طبعًا، ده حياتي ده حتى وأنا في البيت بمثل دور فريدة فهمي، وأخويا الأكبر مني بيقوم بدور محمود رضا».

وأكدت الفنانة عايدة رياض، خلال المداخلة، أن الفنان محمود رضا غير نظرة العالم للرقص الشرقي.

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