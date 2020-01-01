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رئيس التحرير التنفيذي
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8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:43 ص
الدكتورة جيهان الدمرداش
الدكتورة جيهان الدمرداش
سارة ساويرس
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علي الرغم من ممارسة البعض الرياضة يوميًا، إلا أن منطقة البطن تقف عائقًا أمامهم بسبب عدم التخلص من الدهون بها، لهذا تتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، حول حلول فعالة للتخلص من دهون البطن.

وتتمثل تلك الحول في الأتي:

١- الالتزام بنظام غذائي صحي، عن طريق الابتعاد عن المأكولات الدسمة والوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

٢- عدم تخطي وجبة الإفطار، فهذا خطأ كبير لأنه يزيد من شعورك بالجوع لباقي اليوم، وبالتالي تناول المزيد من الطعام في المساء وزيادة دهون البطن.

٣- تناول الخضار والفاكهة عند الشعور بالجوع؛ لأنها تحتوي علي ألياف تساعد علي الشعور بالشبع لفترة أطول، هذا لايعني أن نأكل مانجا كلما شعرنا بالجوع، ولكن يجب أن تكون الفاكهة بمقدار معين.

٤- شرب الماء مهم؛ لأن كثير منا يخلط بين الإحساس بالجوع والعطش، وينتهى به المطاف أن يأكل مزيد من الأطعمة والتي تكسبه مزيدًا من الدهون والوزن الزائد، ولتلاشي هذا عليك أن تحمل دائمًا زجاجة مياه وتشرب دائمًا كلما شعرت بالعطش، وفي المتوسط أنت تحتاج لشرب من 8 أكواب لـ ١٠ أكواب ماء.

٥- الرياضة هامة جدًا، خاصة التمارين السريعة والتي تأتي فجأة تؤثر تأثيرًا قويًا على الدهون وخصوصًا دهون البطن، مثل إذا كنت تسير في الحديقة قم بعمل حركة فجأة إجري سريعًا لمدة دقيقتين، ثم عد للمشى وهكذا، أو أجري في نفس المكان، كل هذا سوف يساعد في حرق دهون البطن.

٦- الابتعاد عن السموم البيضاء، مثل السكر في محاول لتقليله أو استبداله بسكر دايت أو سكر الفاكهة، أيضًا الابتعاد أو التقليل من تناول الملح لأن الإكثار من الملح يجعل جسمك لايفقد الماء ويخزنه، وهو ما يزيد من ترهلات البطن.

٧- تناول الأطعمة التي تحتوي علي الكوليسترول النافع، مثل زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، والافوكادو، والمكسرات.

٨- تناول الأطعمة الحارقة للدهون، مثل الثوم، والبصل، والزنجبيل، والفلفل الحار، والملفوف، والطماطم، والتوابل، والقرفة.

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