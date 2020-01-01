«صحة السويس»: 130 حالة إجمالى وفيات كورونا بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن وصول أعداد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة إلى 1883 مصابًا، بعد حصر 21 إصابة جديدة، مساء الأحد.وذكر بيان صادر عن صحة السويس، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 130 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة، اليوم.ويخضع 348 مريضًا للعلاج، منهم من يمكث بالمستشفيات، ومنهم من عانى من أعراض طفيفة، وسمحت حالته الصحية المستقرة بأن يتم عزله بمنزله، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور فيصل جودة، إن الرائدات الريفيات، بالتعاون مع إدارتي الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، تطوعن بتوزيع حقائب وقائية على منازل المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها، مع حثهم على التوجه لأقرب مستشفى في حالة ظهور أي أعراض.وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس زياراتها اليومية للمستشفيات، والمكونة من ممثل عن المحافظة ومدير الصحة وممثل عن الأمن الوطني، للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا.