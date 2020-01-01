جلال السعيد يروي موقفا طريفا حدث أمام الرئيس عبدالناصر



ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إن علاقته بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، تمتد على مدار 50 سنة، وهو شخص جاد، ومحب للإنجاز، موضحا أن علاقتهما توطدت بحكم المناصب التي شغلاها.وأضاف السعيد، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن المهندس محلب تم إبلاغه بتكليفه برئاسة الوزراء وهو في مكتبه، موضحا: "كان بيزورني في محافظة القاهرة، وتلقى اتصالا هاتفيا وتم إبلاغه بتولي رئاسة الوزراء، ولكنه لم يفصح لي عن ذلك، ثم على الفور غادر مكتبي وتوجه إلى السيدة نفيسة بعد تلقيه الخبر".وعن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، قال السعيد، إنه التقى معه في عزاء الدكتور خالد عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وتعرف عليه، وبعدها بشهرين كان من ضمن وزرائه في حكومة الإنقاذ.وتابع: "الدكتور الجنزوري رجل رصين لديه القدرة على التفكير وإيجاز الردود في كلمتين أو ثلاثة".وروى السعيد، خلال الحوار، موقفا طريفا حدث معه مع الرئيس جمال عبدالناصر، موضحا أنه كان صديقا للدكتور خالد عبدالناصر، ويذاكر معه في المنزل، وخرج خالد من الغرفة، ثم فوجئ بعدها بالباب يفتح مرة أخرى ليجد الزعيم الراحل في وجهه، فقام بالتصفيق الشديد عندما شاهده".