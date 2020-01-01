«تحيا مصر»: فرش شقق الأسمرات بالكامل من الصندوق

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن اليوم يمثل موسم حصاد الخير، وكل من شارك في صندوق تحيا مصر على مدار الخمس سنوات الماضية لا بد أن يفتخر اليوم.وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الصندوق شارك بنصف مليار جنيه من مساهمات المصريين في مشروع الأسمرات 3، وفرش كل الوحدات السكنية في الأسمرات 3 بالكامل والأجهزة الكهربائية.وأوضح: "لا ننقل الناس لكتل خرسانية وإنما المهم بناء الإنسان نفسه، وهناك فصول محو أمية، ومدينة شبابية، نوفر حياة كريمة للناس اللي كانت ساكنة في المقطم أو منشأة نصر أو عزبة خير الله أو غيط العنب، وحريصين على صيانة المدن".وتابع: "الدولة متكفلة بتلبية احتياج كل مواطن لشقة والصندوق شريك في ذلك".