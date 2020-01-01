جلال السعيد: السيسي اتخذ قرارات تأخرت 20 عامًا

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إنه يؤيد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك قرارات تتخذ اليوم، كان من المفترض أن تتخذ منذ 20 عاما مضى.وتابع، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الفارق هو أن الأرضية التي تتخذ عليها القرارات اليوم، تختلف تماما عن الأرضية التي كان يقف عليها أي رئيس سابق، موضحا أن الدولة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة، وحققت وضعا يمكن البناء عليه، وبالتالي يمكن اتخاذ هذه القرارات الجريئة.وتابع أن الفارق بين عصر ما قبل 25 يناير، وما بعدها هو اختلاف الإرادة السياسية للسير في اتجاه معين وتنفيذه، لافتا إلى أن هناك إرادة تغيير كبيرة حاليا لدى الرئيس السيسي.وواصل أن شخصية قائد الدولة مؤثرة في أي نظام، وهي المحركة لما يحدث في هذه الدولة.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.