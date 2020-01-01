«روم الأرثوذكس»: تركيا تضيف شوكة كبيرة في التعايش السلمي

أكد البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس أنه في الوقت الذي فيه يجب علينا خلال هذه الفترة أن نقاتل معًا في تعاضد ضد العدو غير المرئي لوباء كورونا، تأتي تركيا وتضيف شوكة كبيرة أخرى في التعايش السلمي بين الشعوب والأديان.وقال بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، في بيان اليوم، بشأن كاتدرائية آيا صوفيا في تركيا، إنه شعر بحزن وقلق كبيرين بتحويل أكبر الآثار المسيحية التاريخية في الشرق، كاتدرائية آيا صوفيا، إلى مسجد وإن هذا التحدي يأتى لزعزعة وتحريك المياه المضطربة، بالفعل، بسبب جائحة الفيروس التاجي.وأضاف أن تركيا تستخدم الحقوق الدينية والثقافية لأغراض أخرى، وقبل كل شيء، نرى التاريخ يتغير وينشأ انقساما جديدا للمصالح الشخصية.وتابع: "عكس هذا يحدث في مصر حيث يتمتع الجميع بالحرية الدينية ويَعُم التعايش السلمي بينهم، فالرئيس عبدالفتاح السيسي يمنح يوميا سندات ملكية لكنائسنا المسيحية، كما أن السلطات السياسية والدولة في بلادنا تسمح لنا بحرية العبادة في كنائسنا وتجديدها وتجميلها والحفاظ عليها.واختتم بيانه قائلًا، من كرسي القديس مرقس بالإسكندرية، نصلي أن يسود المنطق وأن يسود سلام الله العالم".