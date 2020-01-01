السودان: اختيار 13 واليًا واستمرار مشاورات الاتفاق مع 5 آخرين

أعلن مجلس الوزراء السوداني، مساء اليوم الأحد، حسم اختيار 13 واليا من أصل 18 ولاية في عموم البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال المشاورات لاختيار باقي الولاة.وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك واصل مشاوراته مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بشأن تعيين الولاة المدنيين، والتي أثمرت عن حسم اختيار الولاة في 13 ولاية، في ما لا تزال المشاورات جارية لحسم باقي الولاة، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".وأشار صالح في بيانه إلى أن الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات أدت إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة.وأكد أن رئيس الوزراء يحرص على عدم فرض رغبة المركز على الولايات، وعلى تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات.