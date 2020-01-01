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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شيشة» داخل مركز شباب.. ووكيل الوزارة: «كيف حدث ذلك؟»

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:50 م
الشيشة
الشيشة
عمرو الشامي
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أثارت صور "شيشة" داخل ملعب رياضي بمركز شباب برج البرلس في كفر الشيخ، حالة من الجدل والسخرية واستغراب المواطنين، لوجودها داخل مركز رياضي للحفاظ على اللياقة وصحة الجسم.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة حتى الآن، وأنه سيقوم بالبحث والتحقيق ومحاسبة المسئول لو ثبت التقصير.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات لـ"الدستور": "من المفترض أن تكون المراكز مغلقة تماما فكيف حدث ذلك"، مؤكدا أنه توجد لجان متابعة تمر على جميع المراكز للتأكد من غلقها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ولم ترصد اللجان أي مخالفات.
الشيشة
الشيشة
الشيشة
الشيشة
الشيشة
الشيشة

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