شقيقة مريضة تخلّى عنها زوجها: «قالنا مبقتش نافعة»

عرض برنامج "مساء دي إم سي" فيديو استغاثة لسيدة تخلى عنها زوجها بعد فقدانها القدرة على الحركة والكلام، إثر حادث تعرضت له، سبّب لها الكثير من المشاكل الصحية، من ضمنها كسر في الحوض.وقالت أميرة سليمان شقيقتها، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إن زوج شقيقتها تخلّى عنها بعد الحادث، مضيفة: "قال لينا أنا مش عايزها.. هي مبقتش نافعة"، كما طالب أشقائها بأخذها بعد رفضه علاجها والاهتمام بصحتها.وأوضحت، أنها لم تتخلّ عن شقيقتها، ولكن ظروفها المعيشية ضيقة للغاية، متابعة: "مش معانا نشيلها والله.. انا عايشة في أوضة بحمام مع جوزي وعيالي.. ولو معايا مش هرمي أختي اللي من لحمي أو أخلي حد يرعاها غيري".وأفادت، بأنها عرضت فيديو لأختها عبر مواقع التواصل حتى استجابت لها سيدة من محافظة الدقهلية وتكفلت برعاية أختها وابنتها البالغة من العمر عام ونصف العام فقط، مؤكدة أنها لو كانت تمتلك المال لما تركت أختها لغيرها، ولكنها فعلت ما في يدها من أجلها.وتابعت: "أنا أخدت رقم البرنامج قبل كدة عشان أكلمكوا على مشكلة أختي، لكن معرفتش أوصلكوا والله، واحنا حالتنا على القد ويتامى وكل الناس عارفة ظروفنا، ومش هبقى مبسوطة وأنا بقول كدة أو بشوف فيديو أختى ع التلفيزيون بحالتها دي".وقررت وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية مصر الخير، الاهتمام بحالة السيدة المستغيثة استجابة لـ "مساء دي إم سي"، مؤكدين على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لها.