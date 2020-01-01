«الإسكان»: نعيش على 7% من مساحة مصر منذ آلاف السنين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إن الحيز الجغرافي بالبلاد استنفذ قدراته الاستيعابية، كوننا منذ آلاف السنين نعيش على 7% من مساحة مصر، موضحًا أن الدولة الآن تقوم بعمل دراسات مع الجامعات من أجل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة والتوسع في الامتداد العمراني والتنمية.أضاف الجزار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ وحدات سكنية لائقة ومتطورة للمواطنين لكافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى الاهتمام بمحدودي الدخل، وتنظيم الطرح من خلال الإعلانات التي تطرحها الدولة على المواطنين:"حتى لا يكون المواطن عُرضة لحد يضحك عليه".شدد وزير الإسكان على أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين وتعمل على حلها، ولا أستطيع أن أقول كافة الشكاوى غير حقيقية.. نعم هناك بعض المشروعات بها تأخير في تنفيذ بعض شركات المقاولات، لكن هناك شكاوى غير منطقية".