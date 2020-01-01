السودان: تقدم طفيف في اليوم الـ10 لمفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم، عن وجود تقدم طفيف في آلية حل النزاعات بشأن سد النهضة الإثيوبي.وقالت وزارة الري السودانية، في تصريحات لها، إن اليوم الـ10 من مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا شهد تقدما طفيفا، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.وأوضحت الري السودانية أن الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة قدمت مقترحات للحل من أجل التوصل لاتفاق بشأن السد.ويرعى الاتحاد الإفريقي، بجانب مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة جولة جديدة، كم المفاوضات بين الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.