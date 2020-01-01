إحالة 3 متهمين للمحاكمة لاتهامهم بقتل زوجة سمسار

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل زوجة سمسار عقارات أثناء سرقة شقتهم بالقاهرة الجديدة.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم (محمد.ع، عمر.ع، رجب.م) عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة.وأقر المتهمون بمراقبتهم لشقة المجنى عليها والتأكد من وجود مبالغ مالية، فاستغلوا خروج زوج المجني عليها وادعى أحدهم بأنه تابع لشركة الكهرباء وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ملك المجني عليها وعندما حاولت الاستغاثة طعنها أحدهما بسلاح أبيض.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية تفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها وبها طعنة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.