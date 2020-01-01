«الجناح 7».. تفاصيل الذراع الجديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدشين جناح عسكري جديد، أطلق عليه مسمى "جناح 7".ويقع الجناح العسكري الجديد تحت مظلة سلاح الجو، ويختص بعدد من المهام العملياتية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الجناح العسكري الجديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي:01. يقوده ضابط برتبة كولونيل.02. تعمل تحت مظلته 3 وحدات من سلاح الجو، وهم: وحدة شلداغ المكلفة بتفيذ عمليات في عمق أراضي الدول المستهدفة، ووحدة 669 لعمليات الانتشال والإنقاذ الطبي، والوحدة 5700 لطيران الأماكن الصحراوية والمفتوحة.03. إنشاء وحدة استخبارات خاصة.04. يعتمد على هيئة استخباراتية وكلية لتدريب المقاتلين.05. تم تشييده بسبب المستجدات الإقليمية وتغيير ساحة القتال ووباء كورونا وضرورة الاستعداد للتحديات المستقبلية.06. تكثيف دمج الوحدات الخاصة وتعزيز التنسيق مع القوات البرية من جهة أخرى.07. تدشين مدرسة موحدة لتدريب القوات الخاصة.