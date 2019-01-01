وزير الإسكان يتوعد مخالفي البناء: لن نتركهم

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون وقتي أو مرحلي تم إصداره وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر، وانتهت مدته دون أن تتقدم الأعداد المناسبة والمنشودة للتصالح.وأكد الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن إرساء مبدأ جدية التصالح سيكون كاشفًا لمدى جدية المواطن المخالف وسيثبت إذا كان القصور في عملية الإقبال على التصالح من قبل الجمهور أم الأجهزة المحلية فإذا كان المواطن المخالف قام بسداد المقرر مبدئيًا لإثبات الجدية ولم تقم الأجهزة المحلية بإنفاذ التصالح سيكون الخطأ هنا على الأجهزة الإدارية وسيتم التعامل معها أما إذا لم يقم المواطن بإثبات حسن النية والجدية سيكون هو المسؤول، متوعدًا المتقاعسين على إتمام عمليات التصالح بإجراءات قاسية معلقًا: "لن نتركهم".