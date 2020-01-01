محمد الباز: السيسي «رئيس التفاصيل الصغيرة»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة "الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتحسين جودة حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن تطوير العشوائيات من أهم المشروعات التي استهدفت تغيير حياة الناس للأفضل.أضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة المصرية الآن فيها فكر جديد يجعلك تصف الرئيس السيسي بأنه "رئيس التفاصيل الصغيرة"، لأنه يهتم بأدق التفاصيل، ويتابع تنفيذ المشروعات ببراعة شديدة.وأكد أن الرئيس يعمل من أجل تنفيذ ما يحتاجه الناس، وليس ما يريدونه، منوهًا إلى أنه لولا الأزمات التي نواجهها سواء في سد النهضة أو إرهاب سيناء والقلق على الحدود الغربية؛ لكانت مصر في شكل أكثر بريقا.تابع رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير «الدستور»: "البلد خلال السنين اللى فاتت أصبحت قبيحة بسبب البناء العشوائي، والآن الرئيس السيسي يقوم بعملية تجميل للقُبح الذي تعرضت له".