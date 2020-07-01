«اتحاد العمال» يخاطب مدبولي لصرف العلاوات الـ5 لموظفي البترول

خاطب النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمذكرة رسمية بالتدخل العاجل لمواجهة أزمة استبعاد المحالين على المعاش بقطاع البترول.جاء ذلك بناء على مخاطبة النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، النائب جبالي المراغي، للتدخل العاجل لمواجهة أزمة استبعاد المحالين على المعاش بقطاع البترول من تطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ والقاضي بزيادة معاش الأجر المتغير على العلاوات الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1-7-2020، التي تضم للأجر الأساسي وقت استحقاق المعاش.وقال جبران في مذكرة رسمية، إن العاملين بقطاع البترول ينطبق عليهم تطبيق نفس القرارات والإجراءات التى تقرها الحكومة ومن ضمنها العلاوات الخاصة، موضحا أن العاملين بالمعاش بالقطاع يتم استقطاع مبلغ صندوق التأمينات الاجتماعية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٩.وأكد جبران في مذكرته، بسرعة اتخاذ اللازم من إجرءات لمنع حرمان هؤلاء من مستحقاتهم، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيه المستمر والتدخل، والاستجابة لأصحاب المعاشات، وإلزام الحكومة على تنفيذ مطالبهم، مشيرا إلى أن أي تقاعس في ذلك يخالف توجيهات الرئيس.