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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الإسكان: بدء التخطيط لتطوير مدينة سانت كاترين الأسبوع المقبل

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:59 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمود عرفات
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إن ما تم عرضه وافتتاحه اليوم من مشروعات قومية كانت نتاج عمل مستمر منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا العمل تم بشكل تكاملي بين العديد من الجهات والوزارات.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن مشكلة العشوائيات والمناطق الخطرة، هي مشكلة اقتصادية واجتماعية بالأساس ويظهر وجهها القبيح في العمران، موضحًا أن الدولة اليوم تحاول تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتغيير البيئة العمرانية، لافتًا إلى أنه بنهاية العام الجاري ستختفي المناطق غير الآمنة من مصر.

وعن مدينة سانت كاترين الجديدة، قال وزير الإسكان إن هذا التكليف أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وهو تطوير مدينة سانت كاترين بشكل يتناسب مع وضعها التاريخي، لافتًا إلى أنه سيبدأ العمل على تخطيط المشروع بداية من الأسبوع المقبل.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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