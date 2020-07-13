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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سعر الدولار اليوم الإثنين 13-7-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:02 ص
الدولار
الدولار
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رصد موقع «الدستور» سعر الدولار اليوم الإثنين 13-7-2020، وذلك عقب الاستقرار الذي شهده الدولار خلال تعاملات الفترة الماضية، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم


استمرت أسعار صرف الدولار في الانهيار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية ليفقد ما بين 2 و3 قروش جديدة.

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وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الفترة المقبلة بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر مع عودة السياحة والمستثمرين الأجانب بقوة على خلفية التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب البنوك، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في بنكي (الأهلي المصري – بنك مصر)، ليسجل في كلا البنكين مستوى سعر 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي مصر 15.91 جنيه للشراء، و16.01 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

والدولار سجل في البنك الأهلي المصري 15.94 جنيه للشراء، 16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر


15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.03 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.

وقال متعاملون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تزايد التدفقات بالنقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق المصرية بعد نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلًا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية، ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.

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