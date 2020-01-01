«التخطيط»: «السلع المخفضة» تستهدف 64 مليون مواطن

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مبادرة السلع المخفضة سيستفيد منها 64 مليون مواطن، وهم عدد المستفيدين من البطاقات التموينية، موضحة أن إعلان تفاصيل المبادرة سيكون قبل عيد الأضحى.وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري، لافتة إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات بنسبة 70% في كل شيء يهم حياة المواطن، مثل المدارس والصرف الصحي ومراكز الشباب.وتابعت: "نريد توفير السلع للمواطن بأسعار أقل 20%، وخاصة السلع المعمرة مثل الثلاجة والغسالة والتكييف وغيرها، والسلع الخفيفة مثل المكواه والخلاط، وحتى الملابس"، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تحسين جودة حياة المواطن المصري.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.