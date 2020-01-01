رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات وقائية بجامعة العريش استعدادًا للامتحانات

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:46 م
جامعة العريش
جامعة العريش
أ ش أ
طباعة
أعلنت كلية الآداب بجامعة العريش عن اتخاذ عدة إجراءات احترازية خلال امتحان نهاية العام بالنسبة لطلاب التخرج والمقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء، وفقًا لقرارات مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادي.

وأكد الدكتور محمد فؤاد عميد الكلية أنه تم عقد اجتماعًا بحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم بالكلية، إلى جانب تغريد محمد صالح أمين الكلية وموظفى الكلية والعاملين بها، حيث تم استعراض الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب ومسئولي الامتحانات في كل اللجان، والقواعد والشروط المقررة من مجلس الجامعة وفقًا لاشتراطات المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى الإجراءات المتخذة من بوابات الفحص وأجهزة الكشف الحراري وتطهير وتعقيم الطلاب ولجان الامتحانات يوميًا ومراعاة التباعد وعدم التجمعات، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بتلك الإجراءات وارتداء الكمامات الواقية واستخدام المطهرات وعدم التزاحم أمام اللجان منعًا لأية عدوى.

ومن جهة أخرى أصدرت كلية التجارة بجامعة العريش بيانًا وبثته على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار: "امتحانك مستقبلك – وصحتك مستقبل مصر".

وأعلن الدكتور صالح محمد صالح عميد الكلية أنه تم توعية الطلاب إلكترونيًا بمخاطر فيروس كورونا وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى إعلان الطلاب بلجان امتحاناتهم وتحديد مكانها إلكترونيا، والتشديد على الطلاب بالالتزام بكل الإجراءات وارتداء الكمامات والتباعد فيما بينهم وعدم التزاحم أو التجمع أمام اللجان، وأن يتواجد الطلاب قبل موعد الامتحانات بساعة حتى يمكن إتخاذ الإجراءات الوقائية، والانصراف فور انتهاء الامتحانات.

موضوعات متعلقة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

«استمرار الخلافات».. تفاصيل الاجتماع العاشر لمفاوضات سد النهضة

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

نجم الساعة

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندى يحقق التباعد الجسدى عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

السبت.. ساقية الصاوي تستضيف «المولوية» في حفل موسيقي

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

عواض يتفقد المركز الثقافي بطنطا