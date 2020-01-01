إجراءات وقائية بجامعة العريش استعدادًا للامتحانات

أعلنت كلية الآداب بجامعة العريش عن اتخاذ عدة إجراءات احترازية خلال امتحان نهاية العام بالنسبة لطلاب التخرج والمقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء، وفقًا لقرارات مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادي.وأكد الدكتور محمد فؤاد عميد الكلية أنه تم عقد اجتماعًا بحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم بالكلية، إلى جانب تغريد محمد صالح أمين الكلية وموظفى الكلية والعاملين بها، حيث تم استعراض الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب ومسئولي الامتحانات في كل اللجان، والقواعد والشروط المقررة من مجلس الجامعة وفقًا لاشتراطات المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا.وأشار إلى الإجراءات المتخذة من بوابات الفحص وأجهزة الكشف الحراري وتطهير وتعقيم الطلاب ولجان الامتحانات يوميًا ومراعاة التباعد وعدم التجمعات، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بتلك الإجراءات وارتداء الكمامات الواقية واستخدام المطهرات وعدم التزاحم أمام اللجان منعًا لأية عدوى.ومن جهة أخرى أصدرت كلية التجارة بجامعة العريش بيانًا وبثته على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار: "امتحانك مستقبلك – وصحتك مستقبل مصر".وأعلن الدكتور صالح محمد صالح عميد الكلية أنه تم توعية الطلاب إلكترونيًا بمخاطر فيروس كورونا وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى إعلان الطلاب بلجان امتحاناتهم وتحديد مكانها إلكترونيا، والتشديد على الطلاب بالالتزام بكل الإجراءات وارتداء الكمامات والتباعد فيما بينهم وعدم التزاحم أو التجمع أمام اللجان، وأن يتواجد الطلاب قبل موعد الامتحانات بساعة حتى يمكن إتخاذ الإجراءات الوقائية، والانصراف فور انتهاء الامتحانات.