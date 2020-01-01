الباز لـ«السيسي»: دمت سندًا وداعمًا لهذا الوطن والشعب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "الأسمرات 3"، اليوم، كان عبارة عن ملحمة مصرية تعزفها الدولة بقيادة السيسي.ووجه "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، رسالة إلى الرئيس السيسي قال فيها: "دمت سندا وداعما لهذا الوطن والشعب".وأضاف أن البعض يقول إن ما يقوم به الرئيس شيء طبيعي وهذا دور الرئيس وهذا واجبه، لافتا إلى أن هناك رؤساء تولوا نفس المسئولية ولم ينظروا لهذا الشعب، متابعا: "لم تكن هناك إرادة كافية محترفة عشان نشوف مثل هذه المشروعات، ومكنش في لا رعاية صحية، والناس كانوا عايشين تحت خط القهر".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.