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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سر صداقة مظهر أبوالنجا والزعيم عادل إمام

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:44 م
مظهر أبو النجا والزعيم
مظهر أبو النجا والزعيم
أمير محمد خالد
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تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل مظهر أبوالنجا، حيث ولد في 12 يوليو من عام 1940، وقدم مسيرة فنية كبيرة، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الكوميدية بين المسرح والسينما والدراما، ونال شهرة كبيرة بسبب خفة ظله.

وكانت هناك صداقة من نوع خاص تجمع بين مظهر أبوالنجا والزعيم عادل إمام، حيث كان الفنان مظهر أبوالنجا من القلائل الذين لديهم القدرة على إضحاك الزعيم عادل إمام، وفي أحد اللقاءت قال مظهر أبوالنجا، عن عادل إمام: "قدمت مع عادل إمام 10 أعمال سينمائية، هذه الأفلام هي التي صنعت نجوميتي، وكونت من خلالها جمهوري في المسرح لأنني أصبحت مشهورًا في السينما".

وأضاف: أثناء تصويري مع عادل إمام أحد الأفلام حدثني أحد العاملين معنا، قائلًا: "هو عادل إمام مش بيقفل عليك".. لم أفهم كلماته، ولكني ذهبت لعادل إمام وقلت له إنت مش بتقفل عليا ووقتها ضحك، وعرف أنني طيب ومحترم، وفي الحقيقة هو إنسان مهذب ويفهم الشخص الذي يتحدث معه جيدًا، وهذا الموقف هو السبب في صداقتنا فأنا أقرب الناس إليه بعد سعيد صالح.

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