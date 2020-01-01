أحمد صلاح حسني: الرجال لا يحبون المرأة الغامضة

وجه الفنان أحمد صلاح حسني نصائح للسيدات حول الارتباط والحب، قائلا إنه لا يوجد رجل في العالم يحب سيدة غامضة وإنما يحب «التقيلة».وأضاف أحمد صلاح حسني خلال حواره في برنامج «راجل و2 ستات» الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن وهيدي كرم على قناة «ON» اليوم: «الرجل بمجرد أن يشعر بشيء يحب يقوله، لكن لو لم يحدث هذا من الطرف المقابل ستكون مشكلة.. العلاقة يجب تكون هات وخد، لكن السيدة لا يجب أن تعطي كل شيء وليس "مرة واحدة" وهذا الشيء يريده الرجل في السيدة».وتابع: «مفيش راجل مبيحبش الست التقيلة، وهناك صنف من النساء تتسم بأنها تلقائية وهذا شيء جيد، ولكن هناك بعض النساء يفهمن فكرة "التقل" بشكل خاطئ ولهذا يعود الأمر للشخصية نفسها».