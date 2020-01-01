فضل شاكر يعيد إطلاق أغنية «وحشتوني» بشكل جديد

أعاد الفنان فضل شاكر إطلاق أغنية "وحشتوني" بقالب جديد، حرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية.وحمل العمل رسالة منه إلى جمهوره معبرًا عن مدى شوقه إليهم، كما حرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيًا من جديد، شارك به نخبه من أهم العازفين في الوطن العربي، علمًا بأن أغنية "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.وتقول كلمات أغنية "وحشتوني""أنا غايب كثير ادري، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور".كما شكل مجمل هذا العمل رسائل سعى الفنان فضل شاكر إلى إرسالها، بعذوبة صوته، فجاء هذا المقطع بهذه الكلمات:"أنا يا راقيٍ ظهري.. ترى عالي عليك السور.. ترى كل من بغى كسري.. يطيح وينكسر مقهور.. وأنا طيبي غلب شري.. وذنب اللي خطا مغفور.. أنا راجع وابي قدري.. كبير فعين هالجمهور"."وحشتوني" تم إعادة إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على موقع "ايوتيوب"، وعلى الإذاعات والمنصات الإلكترونية كافة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل المتاجر الإلكترونية.