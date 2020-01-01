بعد فضيحة الغنوشي.. «النهضة» تبحث تشكيل حكومة جديدة

أعلن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري، اليوم الأحد، عن بحثهم تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية، مع تزايد الضغط على الحركة وسط مطالبات برلمانية بعزل راشد الغنوشي زعيم الحركة من رئاسة البرلمان.وقال الخميري في بيان مساء اليوم، إن مجلس شورى حركة النهضة قرر تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي "بإجراء المفاوضات والمشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد"، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.يذكر أن الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، أعلن في وقت سابق اليوم عن اتفاق 4 كتل نيابية بمجلس النواب على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.وأكد محمد عمار اتفاق الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية على سحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.وانطلقت عدة مشاورات، منذ أيام بين عدد من الكتل النيابية، لبحث إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان عبر جمع تواقيع 73 نائبا على عريضة تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى جلسة عامة للتصويت عليها بأغلبية 109 أصوات من أصل 217 صوتا.