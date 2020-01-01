رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد فضيحة الغنوشي.. «النهضة» تبحث تشكيل حكومة جديدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:36 م
الغنوشي
الغنوشي
محمد عمر
طباعة
أعلن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري، اليوم الأحد، عن بحثهم تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية، مع تزايد الضغط على الحركة وسط مطالبات برلمانية بعزل راشد الغنوشي زعيم الحركة من رئاسة البرلمان.

وقال الخميري في بيان مساء اليوم، إن مجلس شورى حركة النهضة قرر تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي "بإجراء المفاوضات والمشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد"، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، أعلن في وقت سابق اليوم عن اتفاق 4 كتل نيابية بمجلس النواب على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأكد محمد عمار اتفاق الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية على سحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

وانطلقت عدة مشاورات، منذ أيام بين عدد من الكتل النيابية، لبحث إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان عبر جمع تواقيع 73 نائبا على عريضة تقدمت بها كتلة الدستوري الحر، قبل المرور إلى جلسة عامة للتصويت عليها بأغلبية 109 أصوات من أصل 217 صوتا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات»: 323 مرشحًا تقدموا لانتخابات «الشيوخ»

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

حريق ضخم يلتهم سوق توشكى بحلوان (صور)

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

اعترافات سعيد صالح عن الحشيش والسجن: «عشان أبسط الناس»

«كل البنات تنتظر مني إشارة».. كيف انتهت قصة حب رشدي أباظة وماجدة؟

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

نجم الساعة

تجديد الخطاب الديني في زمن ناصر.. وضع البخاري على طوابع وتصحيح تشكيل القرآن

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندى يحقق التباعد الجسدى عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

السبت.. ساقية الصاوي تستضيف «المولوية» في حفل موسيقي

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

عواض يتفقد المركز الثقافي بطنطا