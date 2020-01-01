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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عدراوس»: الانتهاء من صرف 60% من مقررات تموين يوليو

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:31 م
مقررات تموين
مقررات تموين
صلاح عامر
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قال الحسيني عدراوس، مدير فرع الجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من صرف 60% من مقررات تموين شهر يوليو الجاري على المستفيدين من البطاقات.

وأضاف "عدراوس"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المواطنين يفضلون صرف السلع التموينية من فروع المجمعات الاستهلاكية لتوفير كافة السلع وأصناف مختلفة حسب احتياجات المواطنين، مؤكدا أن عمليات الصرف لمقررات التموين مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

وتابع، أن صرف السلع البديلة للخبز يحق للمواطن اختيار السلع الحرة التي تناسبه سواء صرف دواجن مجمدة أو لحوم حسب رغبة صاحب البطاقات.

وقال إن كافة السلع الأساسية والغذائية متوفرة في فروع المجمعات، ويتم سحب السلع حسب الطلب ومدى الإقبال عليها.

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