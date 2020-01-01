«عدراوس»: الانتهاء من صرف 60% من مقررات تموين يوليو

قال الحسيني عدراوس، مدير فرع الجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من صرف 60% من مقررات تموين شهر يوليو الجاري على المستفيدين من البطاقات.وأضاف "عدراوس"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المواطنين يفضلون صرف السلع التموينية من فروع المجمعات الاستهلاكية لتوفير كافة السلع وأصناف مختلفة حسب احتياجات المواطنين، مؤكدا أن عمليات الصرف لمقررات التموين مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.وتابع، أن صرف السلع البديلة للخبز يحق للمواطن اختيار السلع الحرة التي تناسبه سواء صرف دواجن مجمدة أو لحوم حسب رغبة صاحب البطاقات.وقال إن كافة السلع الأساسية والغذائية متوفرة في فروع المجمعات، ويتم سحب السلع حسب الطلب ومدى الإقبال عليها.