محلل سياسي: أردوغان يستخدم القضية الفلسطينية كبوابة للتطبيع مع إسرائيل

قال رأفت عليان، المحلل السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول استخدام القضية الفلسطينية كبوابة للتطبيع مع إسرائيل.وأضاف عليان خلال حواره بقناة "الغد"، أن مثل هذه الأفعال لا تنطوي على الشعب الفلسطيني، مطالبًا الدول العربية بضرورة الانتباه جيدًا لهذه الشعارات التي تخدم أجندات داخلية تركية.وأوضح المحلل السياسي أن تصريحات أردوغان بحق الأقصى يقابلها تطبيع كامل مع دولة الاحتلال في المجالات كافة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تحويل متحف "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد يعتبر بشرى خير لعودة المسجد الأقصى، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون أنها توظيف لخطابات العداء لإسرائيل والتضامن مع القضية الفلسطينية في تحقيق أهداف سياسية.وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن تركيا لم تقدم شيئا للفلسطينيين سوى الشعارات السياسية، حيث تسمح تركيا للإسرائيليين بالدخول إلى البلاد دون تأشيرة، بينما تطالب الفلسطينيين بتأشيرة.كما لفت الكاتب والمحلل السياسي إلى أن نسبة السياحة الإسرائيلية في تركيا ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العام 2019.