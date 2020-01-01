فك لغز العثور على جثة مسن بمركز السادات في المنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث السادات من كشف غموض العثور على عجوز مقتول داخل أحد المباني تحت الإنشاء بالمنطقة 31 بالسادات وقبل مرور 48 ساعة على الواقعة تم ضبط الجناة.وترجع وقائع القضية بتلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير البحث الجنائي، بوجود قتيل بالمنطقة 31 بالسادات داخل مباني تحت الإنشاء.وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير البحث الجنائي ضم النقباء محمود محروس ومحمود عبد المرضى وعبدالرحمن رشاد ومحمد الجندي ومحمود عاطف وأحمد سمو وأحمد نصار لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن القتيل يدعى أحمد عبد الوهاب محمد مقيم بقرية عدنان 84 سنة.وتبين أن الواقعة يقف وراء ارتكابها كلا من المدعو "ف. س. م، 25 سنة"، والمقيم بالمنطقة 25، والمدعو "ع. م. أ، 19 سنة" المقيم بمساكن الأوقاف لسرقة أموال العجوز وممتلكاته، وبعمل الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث السادات من ضبطهما وبمواجهتهما أقرأ بارتكابهما الواقعة وجاري عرضهم على النيابة العامة لتولي التحقيقات.