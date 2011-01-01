المرصد التونسي: 3 آلاف تونسي يقاتلون في ليبيا وسوريا والعراق

كشف المرصد التونسي للحقوق والحريات، عن وجود حوالي 3 آلاف تونسي في صفوف الجماعات المسلحة التي تقاتل في ليبيا وسوريا والعراق.وقال المرصد، في تقرير له اليوم الأحد، إن الجنسية التونسية من بين المسلحين الأجانب الأكثر عددا في سوريا وليبيا والعراق بعد 2011م، مشيرا إلى أن تقارير رسمية رصدت وجود 3 آلاف تونسي قاتلوا خارج البلاد ضمن تنظيمات إرهابية.وكشف التقرير التونسي عن وجود 36 طفلا تونسيا عالقين في ليبيا، فيما أرسلت السلطات التونسية فرقا مختصة إلى ليبيا للحصول على عينات من الحمض النووي لعدد من الأطفال للتأكد من نسبهم، قبل ترحيلهم إلى تونس، فهم أبناء المقاتلين التونسيين الذين ذهبوا إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي.وسبق أن كشفت القنصلية التونسية في ليبيا يناير الماضي، عن وجود نحو 36 طفلًا من أبناء تونسيين منتمين إلى داعش الإرهابي، وأنهم ما زالوا عالقين في سجون ليبيا.