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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيف ساعد إسماعيل ياسين مظهر أبو النجا في دخول التمثيل؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:40 م
مظهر أبو النجا
مظهر أبو النجا
أمير محمد خالد
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يعد الفنان مظهر أبو النجا من أهم نجوم الكوميديا في مصر رغم أنه غير مصنف كنجم أول ودائمًا كان يشارك في الأدوار الثانية والثالثة، وتحل اليوم ذكرى ميلاده الـ80، حيث ولد في 12 يوليو من عام 1940 ورحل عن عالمنا في 1 مايو من عام 2017 بعد صراع مع المرض.

وفي ذكرى ميلاده تستعرض "الدستور" قصة بدايته الفنية التى رواها من قبل في أحد اللقاءت التي ظهر فيها، حيث قال مظهر أبو النجا ردًا على سؤال "ما الذي تعلمته من نجوم زمن الفن الجميل" قال: "عملت مع رشدي أباظة في فيلم "حكايتي مع الزمان" وتعلمت منه الجدعنة والشهامة وفي بداية عملي بالفن قبل شهرتي، وقابلت إسماعيل ياسين وطلبت منه أمثل فرد عليّ قائلًا "أذهب للأستاذ أبو السعود الأبياري وقل له إنك من طرفي".

وأضاف: "بالفعل ذهبت وعندما تحدثت مع الأستاذ أبو السعود الأبياري رد عليّ قائلًا "أيوه إسماعيل ياسين وصاني عليك"، وبالتالي تعلمت منه الوفاء وتعلمت من عبدالحليم حافظ الذوق والأدب وكيفية الحديث مع الناس، والحقيقة أنه كان فنانا ذكيًا لأبعد الحدود وهو سر تميزه علي أبناء جيله مثل كارم محمود رغم أنه كان أقلهم".

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