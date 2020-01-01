لفظيًا وجسديًا.. حجز عاطل بتهمة التحرش بالفتيات في السلام

أمرت نيابة السلام اليوم الأحد، بحجز عاطل ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لاتهامه بالتحرش بالفتيات بمدينة السلام، وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان صحة الواقعة من عدمها.وكشفت التحقيقات الأولية مع فتاتين بأن المتهم "أحمد. ف" عاطل دائم التحرش بهما لفظيا بألفاظ خارجة، وتطور تحرشه لتحرش جسدي، كما أكدت أنه دائم التحرش بالفتيات بالمنطقة محل سكنهما لفظيا وجسديا.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وبسؤاله أنكر ارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.