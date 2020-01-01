«استمرار الخلافات».. تفاصيل الاجتماع العاشر لمفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الموارد المالية والري إنه تواصلت لليوم العاشر على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.





وأضافت الوزارة في بيان أن الوزراء استهلوا الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو والتى طرحت مصر فيها بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والإثيوبى خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.





وأوضحت أنه فى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدا ويعقب ذلك عقد الاجتماع الوزاري على أن يتم في نهاية الاجتماع رفع التقرير النهائى إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.