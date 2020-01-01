الخشت يفجر مفاجأة حول التسلسل الجيني لكورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أصدرت خطة استراتيجية للتعامل مع أزمة كورونا في شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنهم يعملون عليها من شهر ديسمبر الماضي.وأضاف الخشت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن جامعة القاهرة كان لها السبق في البحث العلمي لمكافحة كورونا، لأنه في الوقت الذي انشغلت به الدولة لمكافحة الوباء، أعلنت وقتها الجامعة تشكيل خمسة فرق بحثية على مستوى الجامعة.ولفت الخشت إلى أن الخمس فرق يعملون بشكل منفصل وتم تقديم دعم لهم بقيمة ٤٠ مليون جنيه، وهذا جلب نتائج سريعة جدًا، وفي المواقع العالمية المعتمدة جامعة القاهرة أنتجت ٣٠ بحثًا للقاحات معتمدة ضد كورونا.وأشار الخشت إلى أن الجامعة لديها فريق بحثي مميز جدًا بمعهد الأورام يتعاون مع مركز البحوث للقوات المسلحة استطاع أن يكشف عن التسلسل الجيني لنوع الفيروس المنتشر في مصر؛ لأن فيروس كورونا له ثلاثة أنواع، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف يسهل إنتاج علاج ضد كورونا في مصر.