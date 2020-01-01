«هنعيش مرة واحدة».. كلمات رجاء الجداوى فى آخر تكريم لها

عرض برنامج "its show time" المُذاع على فضائية "cbc" ندوة تكريم الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي التي أقيمت في شهر فبراير الماضي، بعد تكريمها من مهرجان أسوان لسينما المرأة وهو آخر تكريم رسمي حصلت عليه، وتُذاع الندوة لأول مرة نظرًا لأن قناة "cbc" هي القناة الوحيدة التي قامت بتغطية الندوة.وكشفت رجاء الجداوي خلال ندوة تكريمها التي أدارتها الناقدة ماجدة كوريس، تفاصيل كثيرة عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية حيث قالت: "مؤمنة إن الحياة مافيهاش مش هنعيشها مرة تانية.. هي مرة واحدة محسوبة عليكي وهاتتحاسبي عليها"، ثم تحدثت عن نشأتها في الإسماعيلية وطلاق والداتها وتربيتها مع خالتها تحية كاريوكا، كما كشفت عن كواليس عملها في عروض الأزياء وبدايتها الفنية.يُشار إلى أن رجاء الجداوي توفت منذ عدة أيام عن عمر 82 عامًا بعد صراع مع فيرس كورونا المستجد (كوفيد 19) وكان آخر أعمالها في رمضان الماضي في مسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني.